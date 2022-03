Klub hart getroffen : Chelsea darf nach Sanktionen nur noch mit Sonderlizenz spielen

Dem englischen Milliardärsklub FC Chelsea stehen harte Zeiten bevor. Boss Roman Abramowitsch wird sanktioniert wird, darf den Klub derzeit aber nicht mal verkaufen. Der Fanshop muss schließen, sogar ein Stopp des Spielbetriebs stand im Raum.

Sogar ein Stopp des Spielbetriebs stand im Raum, diesen verhinderte die Regierung von Boris Johnson jedoch mit einer Sonderlizenz. Diese erlaubt es Chelsea, "weiterhin Fußballspiele auszutragen und anderen Aktivitäten in Zusammenhang mit Fußball nachzugehen, um die Premier League, die Fußball-Pyramide, loyale Fans und andere Klubs zu schützen", hieß es in einer Erklärung.

Während also der Ball im Gegensatz zum Rubel noch rollt, gibt es teils heftige Sanktionen. So dürfen künftig nur noch Dauerkarten-Inhaber in das Stadion an der Stamford Bridge, der Verkauf von Tagestickets ist untersagt. Auch der Fanshop muss geschlossen werden. Grund: Abramowitsch darf mit Chelsea kein Geld mehr verdienen.