Vor der Wahl : Drei Ex-Präsidenten des DFB fordern Aus für Rainer Koch

Steht massiv in der Kritik: Rainer Koch. Foto: dpa/Andreas Gora

Frankfurt Der amtierende Vizepräsident beim Deutschen Fußball-Bund bekommt mächtig Gegenwind. Gleich drei Ex-Präsidenten fordern das Aus von Rainer Koch bei der nächsten Wahl.

Die Altvorderen wollen die Neuwahl beeinflussen. Die drei früheren DFB-Bosse Fritz Keller , Reinhard Grindel und Theo Zwanziger fordern kurz vor der Entscheidung über den neuen Präsidenten das Aus für den umstrittenen Spitzenfunktionär Rainer Koch. Damit leisten sie indirekt Wahlkampfhilfe für Peter Peters, der am Freitag beim Bundestag in Bonn gegen Bernd Neuendorf antritt.

„Er will mich nicht, ich will ihn nich : DFB-Kandidat Peters spricht offen über Abneigung gegen Koch

"Aus unserer langjährigen Erfahrung heraus appellieren wir an die Delegierten des DFB-Bundestages: Beenden Sie das System Koch und sorgen Sie für einen echten Neuanfang im DFB", teilten Keller, Grindel und Zwanziger in einer gemeinsamen Erklärung dem SID mit: "Voraussetzung dafür ist, dass alle Delegierten in geheimen Wahlen und ohne Druck über die Zukunft des DFB entscheiden können."