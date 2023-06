Im Finale gegen Inter Gündogan und Manchester City feiern Champions-League-Sieg

Als City endlich am Ziel seiner milliardenschweren und dornenreichen Champion-League-Mission angekommen war, entlud sich im Atatürk-Olympiastadion ein Jubelorkan. Der englische Meister und FA-Cup-Sieger war seiner Favoritenrolle in einem umkämpften Endspiel gerecht geworden - und startete direkt eine ausgelassene Triple-Party. Gosens, bei Inter in der Schlussphase eingewechselt, musste traurig zuschauen.