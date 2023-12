Am Montag in Nyon Fragen und Antworten zur Europacup-Auslosung

Am Montag (12 Uhr) findet in Nyon die Auslosung der Achtelfinals in der Champions League statt. Mit Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sind noch drei deutsche Teams im Topf. Eine Stunde später startet die Ziehung der Lose für die Play-off-Runde in der Europa League mit dem SC Freiburg, Bayer Leverkusen ist als Gruppensieger direkt im Achtelfinale. Direkt im Anschluss findet auch Eintracht Frankfurt seinen Play-off-Gegner in der Conference League.