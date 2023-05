Dank Bräutigam Martinez Inter Mailand stürmt ins Königsklassen-Finale

Zum sechsten Mal in seiner Vereinshistorie steht Inter im Endspiel der Champions League respektive dem Pokal der Landesmeister. Gegen Manchester City oder Real Madrid, die am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) das zweite Halbfinale bestreiten, soll am 10. Juni im Finale am Bosporus der vierte Königsklassen-Erfolg her. Letztmals war das den Mailändern 2010 im Endspiel von Madrid gegen die Bayern (2:0) gelungen.