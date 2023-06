Champions-League-Finale City ersehnt das Ende der milliardenschweren Mission

Nur noch ein Spiel, nur noch das mit Spannung erwartete Duell als klarer Favorit gegen Inter Mailand am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und Dazn) trennt die Skyblues um Kapitän Ilkay Gündogan und Tormaschine Erling Haaland vom Triple. Vom Weltruhm, den sich die City-Fans und die Besitzergruppe um Scheich Mansour seit Jahren erhoffen. Sie waren bereit, Milliarden in das Projekt zu pumpen, um endlich den Königsklassen-Pokal in den Händen zu halten. Der Moment ist jetzt.