Champions League Schwere Vorwürfe gegen Final-Schiedsrichter Marciniak

Die Europäische Fußball-Union bestätigte dem SID am Abend eigene Nachforschungen in der Sache. „Die Uefa ist sich der Vorwürfe gegen Szymon Marciniak bewusst und bemüht sich um Aufklärung“, hieß es in einem Statement: „Die Uefa und die gesamte Fußballgemeinschaft verabscheuen die 'Werte', die von der betreffenden Gruppe vertreten werden und nehmen die Vorwürfe sehr ernst.“ Am Freitag, wenn weitere Informationen vorliegen, soll ein weiteres Statement folgen.