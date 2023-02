TV-Gelder gerecht verteilen Wieso die Bundesliga sich neu erfinden muss

Wie gut das allerdings ist, fragen vor allem diejenigen, die sich per Gewohnheitsrecht im Kreis der Großen beheimatet fühlen und denen die Zugezogenen vom Lande jetzt zusehends das Wasser abgraben. Dass sich mit Schalkes Axel Hefer jüngst der Aufsichtsratschef des amtierenden Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga meldete, um eine Umverteilung der Fernsehgelder einzufordern, überrascht deshalb nicht. Dabei hielt er sich auch nicht damit auf, mit neuen Ideen zu irritieren. Da dem Fußball aus unterschiedlichen Gründen aber auf absehbare Zeit ein Zuschauerproblem droht, ist der Boden, auf den diese Debatte fällt, womöglich gerade besonders fruchtbar. „Wir bekommen vom Kuchen sehr wenig ab, obwohl unsere Spiele selbst in der zweiten Liga von mehr Leuten geschaut werden als ein Spiel von Hoffenheim oder Wolfsburg in der ersten Liga“, begründetet Hefer seine Forderung in einem Gespräch mit Zeit Online. „Wir haben sehr hohe Zuschauerzahlen, stehen aber – was die Fernsehgelder betrifft – auf dem vorletzten Platz. Das ist nicht gerecht.“