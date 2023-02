Bayers Spielgestalter Florian Wirtz macht keine Kompromisse

Für Wirtz war es das erste Spiel über die vollen 90 Minuten seit Februar 2022. Nachdem ihn Trainer Xabi Alonso in der Vorwoche in Augsburg noch als Joker gebracht hatte, beorderte ihn der Spanier für die Partie bei taumelenden Hoffenheimern wieder in die Startformation. Und Wirtz zeigte bei seinem bisher besten Auftritt nach erlittenem Kreuzbandriss, dass er für die Werkself ein nicht zu ersetzendes Element darstellt. „Er war sehr wichtig, um die Verbindung zwischen dem Mittelfeld und den Sturm herzustellen“, sagte Alonso. Wirtz habe im Zentrum Räume geschaffen und die Werkself so ihre Schnelligkeit über die Außenspieler nutzen können. „Es gehört alles zum Prozess nach einer so langen Verletzung. Wir wollen die richtigen Schritte machen und heute hat er sich gut gefühlt, um 90 Minuten zu spielen.“