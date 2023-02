Von Zeitstrafen bis TV-Übertragung Was sich der Fußball von anderen Sportarten abgucken könnte

Abhilfe könnten eine Gehaltsobergrenze – und vor allem eben die Einführung eines Draft-Systems schaffen, das sich im US-Sport bewährt hat. Das würde verhindern, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, und würde außerdem auch für neue Spannung im Titelrennen sorgen. Im Sportsystem der USA liegt die Nachwuchsförderung in den Händen der Universitäten und Colleges. Die Talente, die sich dort entwickeln, kommen vor dem Wechsel in den Profibereich in einen Pool, aus dem sich die Profi-Teams bedienen können. Und zwar dürfen jene Klubs, die in der vorangegangenen Saison am schlechtesten abgeschnitten haben, zuerst einen Spieler wählen, der Meister sucht sich erst ganz zum Schluss einen Akteur aus.

Diese Vorgehensweise sorgt für ein sportliches Gleichgewicht innerhalb der amerikanischen Profiligen und für große Spannung. In der NFL gibt es aus diesem Grund in fast jedem Jahr einen neuen Meister. Ein solcher Wechsel an der Spitze würde auch der Bundesliga gut tun.⇥Falk Janning