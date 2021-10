Schützt die Spieler besser bei Kopfverletzungen Als Stefan Ortega am Abend des 28. August im Krankenhaus untersucht wurde, stellen die Ärzte beim Torhüter von Arminia Bielefeld eine Gehirnerschütterung fest. Die hatte er sich am Nachmittag im Bundesligaspiel gegen Frankfurt zugezogen – und trotzdem die Partie zu Ende gespielt, also fürs Weiterspielen das Okay der medizinischen Abteilung der Arminia erhalten. Ortegas Beispiel ist ein Paradebeispiel dafür, was in punkto Kopfverletzungen im Fußball falsch läuft.