Erster Rückrundensieg Bayer 04 vermiest Matarazzos Debüt

Was Leverkusen in den ersten 45 Minuten verpasst hatte, holte es gleich in den ersten 60 Sekunden nach dem Wiederbeginn nach. Nach einer Balleroberung von Wirtz startete Frimpong durch, bediente den mitgelaufenen Diaby per Querpass – und der Franzose hatte keine Mühe, zum 2:0 zu verwandeln. Anschließend verbuchte die taumelnde TSG eine erste Gelegenheit. Der Schuss von Kevin Akpoguma nach einem Konter flog jedoch knapp links am Tor vorbei (53.). Für die frühe Vorentscheidung sorgte dann Adam Hlozek. Der zuvor unsichtbare Leverkusener Stürmer erhöhte nach Vorlage von Frimpong und etwas Glück auf 3:0 (56.). Auch diesen Treffer hatte Wirtz mit einem gefühlvollen Pass in die Wege geleitet. Bundestrainer Hansi Flick, der auf der Tribüne saß, dürfte den Auftritt seines Nationalspielers zufrieden zur Kenntnis genommen haben.