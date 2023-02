Frimpong unaufhaltsam Bayer Leverkusen rennt der TSG Hoffenheim davon

Als Stanley Nsoki 13 Minuten vor dem Ende auf 1:3 für die TSG Hoffenheim verkürzte, kamen bei den rund 1000 mitgereisten Fans von Bayer Leverkusen unweigerlich Erinnerungen an das Spiel in Mönchengladbach vor wenigen Wochen hoch. Zum Jahresauftakt hatte die Werkself trotz guter Leistung und eines scheinbar komfortablen Drei-Tore-Vorsprungs beim 3:2-Erfolg am Ende noch einmal zittern müssen. So eng wurde es am Samstag in Sinsheim aber nicht mehr. „Nach zwei Niederlagen in Folge brauchten wir eine gute Leistung und sind natürlich mit dem Sieg zufrieden“, sagte Leverkusens Trainer Xabi Alonso nach dem verdienten 3:1 (1:0).