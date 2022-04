Bundesliga kompakt : Wolfsburg kommt beim BVB unter die Räder - Freiburg weiter auf Champions-League-Kurs

Düsseldorf Borussia Dortmund hat am 30. Spieltag ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Der BVB erzielt gegen hoffnungslos unterlegene Wolfsburger ein halbes Dutzend Tore. Derweil feiern der SC Freiburg und Hertha BSC wichtige Siege, während sich Mainz und Stuttgart torlos trennen. Die Spiele in der Zusammenfassung.

Bundesliga-Debütant Tom Rothe (24.), Axel Witsel (26.), Manuel Akanji (28.), Emre Can (34.) und Erling Haaland (38., 54.) trafen für den besonders in der ersten Halbzeit wie im Rausch spielenden BVB, der den 13. Sieg in den vergangenen 14 Spielen (ein Unentschieden) gegen seinen Lieblingsgegner feierte. Für die Niedersachsen war Ridle Baku (81.) erfolgreich.

SC Freiburg - VfL Bochum 3:0 (2:0) Der SC Freiburg darf weiter auf die erste Teilnahme an der Champions League hoffen. Die Breisgauer gewannen am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga 3:0 (2:0) gegen Aufsteiger VfL Bochum und sind nach Punkten zumindest vorübergehend mit RB Leipzig auf Platz vier gleichgezogen.

Suat Serdar (49.) erzielte vor 28.533 Zuschauern den entscheidenden Treffer für die Berliner, die erst den zweiten Sieg in den vergangenen neun Spielen feierten. Für die Mannschaft von Trainer Felix Magath war es zudem ein gelungener Auftakt in die „Wochen der Wahrheit“, in denen als nächstes die direkten Konkurrenten VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld warten. Der FCA muss sich nach der zweiten Pleite in Folge wieder näher mit dem Abstiegskampf beschäftigen.