Kolumne Gegenpressing : Wenn die Kurve ihre Spieler demütigt

Meinung Berlin Beim 1:4 gegen Union Berlin wählen die Ultras der Hertha ein neues Level der Bestrafung ihrer eigenen Mannschaft. Eine Demütigung, die viel über das Selbstverständnis der Szene und Konflikte im Fußball aussagt.

Fast zwei Jahre haben sich die Ultras von den Fußballstadien ferngehalten. Die durch Corona bedingten Einschränkungen veranlassten sie dazu. Die Abwesenheit der organisierten Fangruppen fand nicht jeder schlimm. In dieser Zeit machten einige durch sehr vernünftige Taten außerhalb der Arenen auf sich aufmerksam. Zu Beginn der Pandemie verrichteten sie freiwillige Sozialarbeit für alte und benachteiligte Menschen, halfen bei Einkäufen und Besorgungen, machten sich nützlich im Lockdown. Das ist sehr schön.

Nun sind die Ultras seit ein paar Wochen zurück in den Stadien. Und das ist nicht unbedingt ein Segen. In Berlin sicher nicht. Dort kommentieren die Ultras die Leistungen der Hertha auf ihre Weise. Im Januar erkundigten sie sich auf dem Trainingsplatz ziemlich forsch nach den Gründen für die 2:3-Niederlage gegen Union Berlin im Pokal. Die feinfühligen Fußballprofis waren nachhaltig erschüttert. Besser wurden ihre Leistungen nach dem unangekündigten Besuch aber nicht.

Vergangene Woche fand die Kundgebung im Olympiastadion statt. Wieder hatte die Hertha gegen den vermeintlich kleinen Ortsrivalen Union verloren, diesmal mit 1:4, und nun verlangten die aufgebrachten Fußballfreunde in der Kurve nach einer öffentlichen Demütigung. Die Spieler, nach Ansicht ihrer vorerst früheren Verehrer, sollten den Beweis dafür antreten, dass sie nicht wert sind, das kostbare Hertha-Trikot zu tragen. Sie wurden aufgefordert, vor aller Augen das Leibchen auszuziehen und ausnahmsweise mal nicht dem Anhang zuzuwerfen, sondern es mit möglichst gesenktem Haupt vor der Kurve niederzulegen. Einige ganz Brave taten schuldbewusst, was ihnen abverlangt wurde.

Das ist mal eine neue Form der Bestrafung. Früher begnügten sich die Anhänger in derartigen Situationen (vor allem im Abstiegskampf) mit Sitzblockaden vor dem Mannschaftsbus und Sprechchören, in denen sie laut verkündeten: Wir sind wahlweise Herthaner, Schalker, Hamburger, Gladbacher, Bremer und wer auch immer, und ihr nicht! Ein paar mutige Spieler verließen dann zu Diskussionen den Bus, schämten sich artig und setzten ihre Karriere später dennoch fort.

Die Aktion von Berlin hat dagegen etwas vom mittelalterlichen Pranger, an den böse Menschen gestellt wurden, damit die gute Gemeinschaft Spott, Schimpf und andere Gemeinheiten über sie ausschütten konnte. Es ist die öffentliche Kür der Schuldigen für eine miserable sportliche Situation, die allerdings wahrscheinlich ebenso miserabel wäre, wenn die Spieler vor jedem Spiel zwanzigmal das Vereinswappen küssen – was ja auch einige tun.

Die Wut der Ultras über Niederlagen und die so eigene Form der Berliner Schuldzuweisung ist nur ein weiteres Kapitel im Kampf um die Deutungshoheit im Fußball. Der Anhang beansprucht den Fußball ebenso für sich wie die Tribünengäste, die Spieler, die Vereine, die Medien, die Sponsoren und die vielen Geldgeber, die den Sport als Teil der Unterhaltungsindustrie am Laufen halten.

Bei den Ultras ist das Sendungsbewusstsein besonders ausgeprägt. Sie halten sich für das Gewissen des Fußballs, und sie können damit argumentieren, dass sie mindestens ihr halbes Leben für den Verein da sind. Daraus leiten sie aber einen Alleinvertretungsanspruch ab. Deshalb glauben sie auch, die Mittel der Sanktion bestimmen zu dürfen. In Berlin haben sie sich in der Wahl eindeutig vergriffen – ebenso wie die Kollegen von Schalke 04 vor drei Jahren. Die nahmen nach einem 0:4 gegen Fortuna Düsseldorf dem Kapitän Benjamin Stambouli die Binde ab. Auch das war eine öffentliche Demütigung, die sich einfach nicht gehört. Wer für Werte eintritt und sich gegen die Exzesse im Profizirkus aufstellen will, der muss sich selbst um Anstand bemühen. Aber das ist wahrscheinlich ein wirklichkeitsfremder Wunsch.