Bundesliga kompakt : FC Köln dreht wildes Spiel – Bayern siegt spät per Elfmeter

Düsseldorf Der FC Bayern fährt auf dem Weg zur Meisterschaft den nächsten Sieg ein – wenn auch mit Mühe. Keine Mühe hat der VfL Wolfsburg mit Arminia Bielefeld, der 1. FC Köln dreht gegen Mainz ein schon verloren geglaubtes Spiel. Unsere Zusammenfassung.

FC Bayern - FC Augsburg 1:0 (0:0)

Bayern München hat nach der nächsten schwachen Vorstellung mit Ach und Krach einen Pflichtsieg eingefahren. Der deutsche Fußball-Rekordmeister rang einen biederen FC Augsburg im Bundesliga-Derby dank des späten Treffers von Robert Lewandowski (82., Handelfmeter nach Videobeweis) mit 1:0 (0:0) nieder. Die erhoffte Trendwende vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Villarreal am Dienstag war dies nicht.

1. FC Köln - FSV Mainz 05 3:2 (0:1)

VfL Wolfsburg - Arminia Bielefeld 4:0 (2:0)

In der elften Minute überwand Nmecha Bielefelds Torhüter Stefan Ortega aus kurzer Distanz. Per Kopfball war der VfL-Stürmer in der 38. Minute erneut erfolgreich. Das 3:0 gelang Mittelfeldspieler Maximilian Arnold per Freistoß in der 48. Minute, fünf Minuten später war Ex-Nationalspieler Max Kruse vor 22.512 Zuschauern per Kopf zur Stelle.