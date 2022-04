Im Free-TV : ZDF zeigt Benefizspiel zwischen dem BVB und Dynamo Kiew

Dortmund Am 26. April empfängt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund den ukrainischen Traditionsverein Dynamo Kiew im Signal Iduna Park. Der BVB hatte sich erst vor kurzem mit den Ukrainern über die Austragung eines Benefizspiels verständigt.

Das Benefizspiel zwischen dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und dem ukrainischen Vorzeigeklub Dynamo Kiew am 26. April wird live im ZDF übertragen. Anstoß der Partie im Signal Iduna Park ist um 18 Uhr. Sowohl in der Halbzeitpause als auch im Anschluss zeigt das ZDF verschiedene Spezialsendungen zum Krieg in der Ukraine.