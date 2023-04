„Die Sache ist gegessen“ Omlin erklärt den Grund für seinen Disput mit Thuram

Dass er ambitioniert ist, mit Gladbach mehr zu sein als Mittelmaß in der Bundesliga, stellte der Torwart klar. Er will auf Europa-Tour gehen und nicht dauerhaft im Bundesliga-Niemandsland umherirren. „Hoffentlich werden wir in der nächsten Saison oben angreifen, sodass wir wieder um die Europapokalplätze spielen. Das ist ein Arbeits- und Lernprozess. Wir müssen von Saisonbeginn an da sein und versuchen, so lange wie möglich oben zu stehen“, sagte Omlin.