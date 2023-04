Borussias Personalsituation Weigl gegen Wolfsburg zurück, Hofmann weiter fraglich

Allzu viel wollte Daniel Farke am Karfreitag nicht verraten. „Wolfsburg verfolgt die Pressekonferenz sicher auch“, sagte Gladbachs Trainer mit Blick auf das Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr, Dazn) im Borussia-Park. In Julian Weigl und Tony Jantschke haben in dieser Woche zwei Spieler wieder am Mannschaftstraining teilgenommen, die zuvor verletzungsbedingt wochenlang ausgefallen waren.