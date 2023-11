Fan-Barometer Ihre Meinung ist gefragt – Wie schätzen Sie die Lage bei Borussia aktuell ein?

Bereits im September und Oktober haben wir die Länderspielpausen jeweils genutzt, um in die Gladbacher Fan-Seele hineinzuhorchen. Und so wollen wir auch dieses Mal wissen, wie die Borussia-Anhänger die aktuellen Entwicklungen rund um Ihren Verein einschätzen. Neben der Frage nach der Stimmung rund um den Klub, die wir in jedem Barometer stellen, wollen wir dieses Mal auch wissen, was Sie Gladbach im DFB-Pokal zutrauen. Ist das Duell mit Wolfsburg Anfang Dezember das letzte Pokalspiel in dieser Saison oder zieht Borussia ins Viertelfinale ein und sorgt darüber hinaus noch in diesem Wettbewerb für Furore? Wir sind auf Ihre Meinung gespannt.