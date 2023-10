Seoane gibt Update zur Ausfallzeit Gladbach muss nach OP vorerst auf Ko Itakura verzichten

„Der kleine operative Eingriff muss erfolgen, damit er in Zukunft wieder beschwerdefrei spielen kann“, sagte Trainer Gerardo Seoane. Der Schweizer hofft allerdings, dass Itakura nach der Länderspielpause im November wieder zurück sein wird. „Ich habe die Hoffnung, dass er dann wieder im Training sein wird“, sagte Seoane. Frühestens käme Itakura somit bei optimalem Verlauf für das Spiel bei Borussia Dortmund am 25. November in Frage, realistischer dürfte als Comeback-Option aber das Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim am 2. Dezember sein.