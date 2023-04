Aufstieg mit Burnley Gladbach-Eigengewächs Beyer freut sich auf die Premier League

Es war spät in der Nacht zum Samstag, als Joran Beyer bei Instagram noch einen Post absetzte. „Premier League, here we come!“, schrieb der von Borussia an den FC Burnley ausgeliehene Verteidiger in Versalien: „Premier League, wir kommen!“ Er „taggte“ seinen aktuellen Klub, in der Summe machte die Botschaft klar: Beyer, das Gladbacher Eigengewächs, freut sich auf die Premier League, die, da sind sich die Experten einig, derzeit beste Liga der Welt.