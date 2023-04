Das gab es noch nicht Gladbachs Novum in der Bilanz nach Bayern-Siegen

Es ist keine schöne Zeit für Borussias Macher. An allen Ecken lauert die Kritik am Tun des niederrheinischen Bundesligisten. Die Saison ist dabei, bestenfalls im Niemandsland zu stranden. Dabei ist es gerade mal knapp sieben Wochen her, dass Borussia mit einer bemerkenswerten Leistung ihren größten Coup des Jahres landete – das 3:2 gegen den FC Bayern München. Dieser Sieg war im Rückblick der Anfang vom Ende der Ära des Bayern-Trainers Julian Nagelsmann. Aber auch für Gladbach war das Spiel rückblickend kein Segen.