Seit 2006 im Verein „Fußballgott“ Jantschke verlängert und bleibt für immer ein Borusse

295 Pflichtspiele hat der Defensivspieler, der unter Hans Meyer 2008 sein Debüt bei den Profis gab, absolviert, den letzten Einsatz hatte er beim 3:2 gegen den FC Bayern am 18. Februar, dann wurde er am Meniskus operiert. Aktuell arbeitet er an seinem Comeback. Für die Fans ist Jantschke ein „Fußballgott“, weil er stets mit vollem Einsatz bei der Sache ist. Er wurde in einer Zeit der ständigen Abstiegsangst Profi, war ein Teil des Aufschwungs bis in die Champions League und hat sich nun mit der Nebenrolle als Backup in der Defensive arrangiert.