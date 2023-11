Borussias verletzte Stammspieler Das ist der Stand bei Ko Itakura und Jonas Omlin

Sowohl für Borussia, die wochenlang einen Stammspieler abstellen muss, als auch für Itakura, dessen Spielrhythmus im Verein darunter leidet, ist die Situation suboptimal – ebenso wie für andere Bundesliga-Klubs, deren Spieler im Januar am Asien- oder Afrika-Cup teilnehmen. Bei Meisterschafts-Kandidat Bayer Leverkusen sind es in Victor Boniface, Edmond Tapsoba, Odilon Kossounou, Amine Adli und Nathan Tella gleich fünf Spieler, die der Klub aller Voraussicht nach abstellt, was auch Einfluss auf das Duell der Werkself mit Gladbach am letzten Januar-Wochenende haben wird. Den japanischen Verband darum zu bitten, Itakura vom Turnier freizustellen, ist nach Informationen unserer Redaktion keine Option, die Borussia in Erwägung zieht, zumal sich Itakura das Turnier als Führungsspieler Japans nicht entgehen lassen möchte.