Andersson, Lupescu und Grifo : So unterstützen Ex-Borussen den kranken Luca

So unterstützen Ex-Borussen den kranken Luca

Mönchengladbach Die früheren Gladbach-Profis Patrik Andersson, Ioan Lupescu und Vincenzo Grifo werben für Spenden, um die Muskelkrankheit des Fünfjährigen zu lindern.

Natürlich hat Patrik Andersson zugesagt, Ioan Lupescu und Vincenzo Grifo ebenfalls. Und zuletzt hat auch Marko Marin gespendet. Für Luca, den Neffen von Nino Abate, der eine Spritze braucht, die ihm hilft. Der fünfjährige Junge leidet an einer Muskelkrankheit, die einen normalen Alltag unmöglich macht. Die Medizin-Ration kostet zwei Millionen Euro. Abate, Inhaber des Ristorante „La Tavernetta“ in Gladbach, kämpft dafür, seiner Nichte und ihrem Sohn, die in Milazzo auf Sizilien leben, zu helfen, indem er Spendengelder sammelt. Mehrere Koch-Aktionen haben schon rund 18.000 Euro eingebracht.