Borussia-Profi spricht über seine Rolle : Neuhaus unter Weltklasse-Konkurrenten beim DFB

DÜsseldorf Florian Neuhaus hat erst drei Länderspiele auf dem Konto und große Konkurrenz im Mittelfeld der Nationalmannschaft. Doch der 24-Jährige will sich im Team von Joachim Löw behaupten. Am Dienstag sprach er auf einer Pressekonferenz über seine Ambitionen.

In den nächsten Tagen und in den WM-Qualifikationsspielen gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien gilt es für Neuhaus, sich zu behaupten. Schließlich konkurriert er unmittelbar mit Profis wie Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Toni Kroos und Leon Goretzka um ein Ticket für die Europameisterschaft.

„Ich möchte hier im Training, aber auch im Spiel, meine Chance suchen. Dann wird sich zeigen, was im Sommer anstehen wird“, sagte Neuhaus am Dienstag auf einer Pressekonferenz des DFB. Er ist auch ein Kandidat für den Kader für die Olympischen Spiele in Tokio. „Ich wäre sehr glücklich, wenn in diesem Lehrgang das eine oder andere Spiel hinzukommt und möchte natürlich auch weiter torgefährlich bleiben, denn das Gefühl, ein Tor für Deutschland zu erzielen, ist etwas ganz Besonderes“, sagte Neuhaus, der in drei Einsätzen bislang einmal getroffen hat.