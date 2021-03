Die Ü23-Spieler in Borussias U23 : Lieder und Kraus haben sich schon entschieden

Markus Pazurek muss sich als Ü23-Spieler in Borussias U23 noch entscheiden, was seine Zukunft angeht. Foto: Ja/Heiko van der Velden

Mönchengladbach Borussias U23 könnte einen Sieg in der Regionalliga West gut gebrauchen. Am Mittwoch kommt Homberg nach Gladbach. Derweil schreitet die Zukunftsplanung der Mannschaft von Trainer Heiko Vogel voran.

In den kommenden Wochen wird sich für Borussias U23 entscheiden, in welche Richtung es in Sachen Abschlussplatzierung in der Regionalliga West gehen wird. Nach nur einem Zähler aus den jüngsten fünf Partien rangieren die Fohlen auf dem neunten Tabellenplatz.

Zwar ist der Zug in Richtung Top Fünf dadurch inzwischen ein wenig abgefahren, denn der Rückstand auf den fünften Fortuna Düsseldorf beträgt satte zehn Punkte, doch das obere Tabellendrittel in der Liga mit 21 Mannschaften ist noch erreichbar.

Eine wichtige Voraussetzung dafür wäre aber am Mittwochabend (19.30 Uhr) ein Sieg gegen den derzeit auf einem Abstiegsplatz rangierenden VfB Homberg auf dem Fohlenplatz im Borussia-Park. „Natürlich stehen sie in der Tabelle hinter uns, aber sie haben ein kesses Auftreten, können so jedem Gegner auch gefährlich werden“, warnt Trainer Heiko Vogel im Vorfeld. Zuletzt gab es für die Homberger einen 2:0 Sieg gegen Bergisch Gladbach und ein 1:1 gegen den SV Straelen.

Dabei und auch am Samstag gegen den SC Wiedenbrück wird Conor Noß nicht helfen können, das aber aus einem sehr schönen Grund. Denn Irlands U21-Nationaltrainer Jim Crawford hat den 20-Jährigen, der seit der U9 bei Borussia spielt, in seinen Kader für einen Lehrgang und ein Länderspiel am Freitag in Wales nominiert.

„Er hatte schonmal eine Einladung, da war er aber kurz nach seiner Verletzung nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Das ist er jetzt wieder. Er gehört aktuell zu unseren fleißigsten Spielern auf dem Platz“, findet Vogel lobende Worte, für den die personelle Lage dadurch allerdings nicht besser wird.

„Von den angeschlagenen Spielern kommt in dieser Woche wohl noch keiner zurück. Aber das müssen wir so akzeptieren“, fügt Vogel an, der auch noch nicht weiß, ob er in der Länderspielwoche Unterstützung aus dem Profikader erhalten wird. Zuletzt spielten neben Joe Scally auch Rocco Reitz oder Jordan Beyer in der U23 mit, um Spielpraxis zu bekommen.

Auch die Planungen für die kommende Spielzeit, für die sich Borussia bereits mit den Offensiv-Zugängen Steffen Meuer und Phil Beckhoff verstärkt hat, sind in vollem Gange. Als zentrale Säule hat Borussia zuletzt den Vertrag mit Abwehrchef Michel Lieder verlängert, der gerade 25 Jahre alt geworden ist und dennoch bereits unglaubliche 17 Jahre bei Borussia spielt.

„Er stand vor der Entscheidung, ob er bei Borussia absolute Führungskraft bleiben will oder sich entschließt, seine Chance zu suchen, die sicher noch nicht in der Regionalliga enden müsste. Wir hatten aber dann sehr gute Gespräche, und natürlich sind wir sehr froh, dass er sich für Borussia entschieden hat“, erklärt Vogel erfreut.