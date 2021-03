Trainersuche in Gladbach läuft weiter : Der Rose-Nachfolger heißt nicht Xabi Alonso

Mönchengladbach Gladbach sucht weiter einen Cheftrainer für die neue Saison. Meldungen, dass Xabi Alonso die Nachfolge von Marco Rose antreten werde, haben sich nicht bewahrheitet. Berichte über die vermeintliche Verpflichtung des Spaniers hatten am Montag für Aufsehen gesorgt.

„Bild“ und „Sport Bild“ hatten am Montag vermeldet, dass Xabi Alonso, der aktuell die zweite Mannschaft von Real Sociedad San Sebastián in der dritten spanischen Liga trainiert, an den Niederrhein wechseln werde. Die Zeitung „Marca“ aus Spanien schrieb daraufhin, es sei nichts fix. Bereits am Abend hatte es dann geheißen, der 39-Jährige sei einer von mehreren Kandidaten. Weder Xabi Alonsos Berater, sein Klub sein Klub noch Borussia Mönchengladbach wollten das Thema kommentieren.