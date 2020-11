Nach Corona-Welle in Borussias U23 : Vogel war nicht dafür, dass es so schnell weitergeht

Vogel war nicht dafür, dass es so schnell weitergeht

Nach Corona-Welle in Borussias U23

Mönchengladbach Vier Spiele der Gladbacher U23 fielen wegen zahlreicher Corona-Fälle aus, jetzt wird gegen Ahlen die Saison fortgesetzt – mit einem noch geschwächten Borussen-Team. Die Mannschaft stellt sich fast von alleine auf.

Vier Spiele hat Borussias U23 in der Regionalliga bedingt durch einen Corona-Ausbruch im Kader zuletzt absagen müssen, auch die Partie am vorigen Sonntag gegen den Spitzenreiter, Borussia Dortmunds U23. Nun soll es am Samstag (14 Uhr) mit einem Gastspiel bei Rot Weiss Ahlen weitergehen. Das heißt aber keineswegs, dass das Problem bei den Borussen gelöst ist.