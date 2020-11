Fußball-Regionalliga : Borussias U23 und Beeck dürfen weiterspielen

Mönchengladbach/Wegberg Die Staatskanzlei gibt grünes Licht, das ist eine gute Nachricht für Borussias U23 und den FC Wegberg-Beeck. Betroffene Kommunen müssen aber noch zustimmen.

FUSSBALL Das ist eine gute Nachricht für Borussias U23 und den FC Wegberg-Beeck: Beide Teams spielen in der Regionalliga und seit Montagmittag ist klar, dass sie nicht in die nächste Corona-Pause gehen müssen. Denn die Staatskanzlei in Düsseldorf hat dem für die Regionalliga West zuständigen Westdeutschen Fußballverband (WDFV) für die Fortführung der Saison trotz des allgemeinen Lockdowns grünes Licht gegeben.

Die Begründung: Diese Spielklasse sei als Profiliga anzusehen, da der Großteil der hier kickenden Akteure mit Fußball seinen Lebensunterhalt verdiene. Wie in den drei Profiligen darüber werden die Partien in den kommenden Wochen als so genannte Geisterspiele durchgeführt – also ohne jegliche Zuschauer. Beeck und die U23 Borussia Mönchengladbachs, die zuzeit noch in Quarantäne ist, weil Trainer Heiko Vogel und einige Spieler positiv getestet worden waren, dürfen also auch weiterspielen.