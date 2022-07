Sommer angeschlagen, Sippel fehlt : Borussias Personalsituation vor dem DFB-Pokalspiel in Oberachern

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Oberachern aussehen

Mönchengladbach Wer bei Borussia Mönchengladbach gegen den SV Oberachern im Tor stehen wird, klärt sich kurzfristig. Bei einem Ausfall Yann Sommers steht auch Tobias Sippel nicht zur Verfügung. Daniel Farke hat verraten, wer seine Nummer drei ist und welche Spieler das Pokalspiel ebenfalls verpassen.

Vor dem ersten Pflichtspiel der Saison gibt es bei Borussia Mönchengladbach noch mehrere personelle Fragezeichen. Eines davon steht hinter Stammtorwart Yann Sommer. Der Schweizer hat mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen und könnte Cheftrainer Daniel Farke am Sonntag gegen den SV Oberachern (15.30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen.

„Er hat die letzten zwei Tage nur individuell trainiert, deswegen werden wir da eine späte Entscheidung treffen, weil wir da kein Risiko eingehen wollen“, sagte Farke auf der Pressekonferenz am Freitag. Sollte Sommer ausfallen, steht Tobias Sippel, der etatmäßige Ersatztorhüter, ebenfalls nicht zur Verfügung. Er befindet sich nach einem Coronafall im privaten Umfeld weiterhin in Isolation, Farke rechnet erst in der kommenden Woche wieder mit ihm.

Für das DFB-Pokalspiel könnte Farke also gezwungen sein, auf Borussias aktuelle Nummer drei zurückzugreifen. „Sollte Yann ausfallen, wird Moritz Nicolas gute Chancen haben, im Tor zu stehen“, sagte Farke. Nicolas, der in der vergangenen Saison als Stammtorwart beim Drittligisten Viktoria Köln aktiv war, hat sich damit im internen Torwartduell vorerst gegen U23-Torhüter Jan Olschowsky durchgesetzt. „Wir haben volles Vertrauen in Moritz. Er ist ein super Talent und das hat er auch schon bewiesen.“ Einen Einsatz Sommers hat Farke allerdings noch nicht komplett abgeschrieben. „Wir warten jetzt erst mal ab, ob uns Yann wirklich nicht zur Verfügung steht. Wir waren vorsichtig mit ihm in den letzten Tagen“, sagte Farke.

Der 45-Jährige erklärt darüber hinaus, dass es bei ihm grundsätzlich keinen Meisterschafts- und einen zusätzlichen Pokaltorwart gäbe. Von einer solchen Regelung hatte Sippel in der Saison 2020/21 unter Marco Rose profitiert, als er im DFB-Pokal bis zur Niederlage im Viertelfinale gegen Borussia Dortmund (0:1) im Tor stand. „Wir werden immer mit der bestmöglichen Mannschaft spielen“, sagte Farke, der allerdings nicht ausschließen wollte, dass es mal zu einer Rotation kommen könnte.

Neben Sommer ist Jordan Beyer ebenfalls noch ein Wackelkandidat. Der Innenverteidiger konnte in dieser Woche nach seiner Muskelverletzung zum Teil wieder komplett mit der Mannschaft trainieren. „Es kann sein, dass das Spiel ein bisschen zu früh kommt“, sagte Farke und kündigte ebenso eine kurzfristige Entscheidung wie bei Sommer an.

Dass Alassane Plea mit in den Breisgau reist, ist nahezu sicher. „Alassane Plea ist wieder zurück im Training und hat nicht viel verpasst. Stand jetzt fährt er mit. Das ist eine ganz gute Neuigkeit für uns“, sagte Farke. Gute Nachrichten gibt es auch von Patrick Herrmann, der nach seiner Knie-Injektion zu Beginn der Woche wieder mitmischen konnte. Am Wochenende zu Hause bleiben werden hingegen Marvin Friedrich (Muskelfaserriss), Hannes Wolf (Oberschenkelverletzung) und Manu Koné (Trainingsrückstand). Letzterer absolvierte in dieser Woche nach seiner Knieverletzung wieder die ersten Einheiten mit den Teamkollegen. „Er wird Schritt für Schritt an die Mannschaft herangeführt“, sagte Farke.