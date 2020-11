Borussias bulliger Arbeiter : Embolo liegt in einer schmerzhaften Kategorie ganz vorne

Foto: Dirk Päffgen 16 Bilder Das ist Breel Embolo

Mönchengladbach Breel Embolo ist wieder bei 100 Prozent, wartet aber noch auf sein erstes Saisontor. Dafür führt er in einer schmerzhaften Kategorie die Bundesliga an – mit weitem Abstand.

Am Ende der vergangenen Saison war Breel Embolo Borussias „Last Man Standing“. Trainer Marco Rose gingen die Stürmer aus, Alassane Plea und Marcus Thuram fielen für die letzten Spiele aus. Also war es an Embolo, das aufzufangen. Mit einem Tor, drei Vorlagen und zahlreichen nicht messbaren Aktionen gelang ihm das eindrucksvoll, Gladbachs Schrank im Angriff muss für die Gegner wie eine Schrankwand gewirkt haben.

Als dann die neue Saison im September begann, deutete viel darauf hin, dass Embolo sofort durchstarten könnte. Endlich hatte er eine Vorbereitung ohne Blessuren in einem ruhigen, erfolgreichen Umfeld hinter sich gebracht. Doch dann bremste ihn – ausgerechnet und aus Versehen – Teamkollege Matthias Ginter im Duell zwischen der Schweiz und Deutschland aus. Den gesamten Block zwischen den Länderspielpausen im Oktober und November hat Embolo noch im Aufhol-Nodus verbracht. Die 100 Prozent dürften so langsam wieder erreicht sein.

Auf ein Pflichtspieltor wartet Embolo noch, auch im Testspiel der Schweiz gegen Belgien (1:2 verloren), in dem er die erste Hälfte bestritt, blieb er torlos. Beim 3:4 gegen Leverkusen hinderte ihn Bayer-Keeper Lukas Hradecky auf doppelte Art und Weise daran: Einen wuchtigen Schuss des 23-Jährigen parierte er stark, in der 18. Minute holte er ihn im Strafraum von den Beinen. Es war eine Aktion, die dazu beitrug, dass Embolo einen Bestwert dieser Bundesliga-Saison ausbauen konnte. Endlich hatten sich die Schmerzen einmal gelohnt: Denn kein Profi ist bislang häufiger gefoult worden als Embolo, obwohl der mit 280 Einsatzminuten nicht einmal die Hälfte aller möglichen absolviert hat.

23-mal wurde er in dieser Zeit gefoult, auf Platz zwei folgen Giovanni Reyna (Borussia Dortmund/19-mal) und Lucas Höler (SC Freiburg/19-mal). Alle zwölf Minuten wird Embolo unfair gestoppt, in Leverkusen unglaubliche acht Mal, in gerade einmal 63 Einsatzminuten. Eine Gelbe Karte sah nur Hradecky fürs Elfmeterfoul. Embolo wiederum langte genau einmal hin und wurde nach der Pause prompt verwarnt.

Die Tatsache, dass Embolo mitunter nicht so im Fokus steht, wie er sich das selbst wohl vorstellt, hat den Trainer bereits dazu veranlasst, öffentlich eine Lanze für ihn zu brechen. Nach dem 3:2-Erfolg in Mainz kürte er Embolo zum „Man of the Match“, nachdem der sich in unzähligen Zweikämpfen aufgerieben hatte und mehrere Male unglücklich vom Schiedsrichter bewertet worden war. „Er hat viel gearbeitet, bekommt aber nicht so die Lorbeeren. Breel opfert sich auf fürs Team“, sagte Rose.