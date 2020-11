Borussias Zusatz-Chronik : Ganz viel Königsklasse

Service Mönchengladbach Der zweite Ergänzungsband zur großen Vereinschronik der Borussen behandelt die Jahre 2015 bis 2020. Es ist das Buch zur Top-Team-Werdung Borussias. Doch es sind waren auch bewegte Zeiten.

2020 ist ein besonderes Jahr für Borussia. Eines, in dem es viel zu feiern gab. Der erste Titel, die Westdeutsche Meisterschaft, wurde vor 100 Jahren gewonnen, die erste deutsche Meisterschaft vor 50 Jahren, vor 45 Jahren der erste Uefa-Cup- und vor 25 der dritte und bislang letzte DFB-Pokal-Sieg. Lange Jahre war der Blick zurück die größte Freude für Borussias Fans. Das war auch 2010 so, als der Klub zum 110. Geburtstag eine große Vereinschronik herausbrachte. Jetzt gibt es den zweiten Ergänzungsband. Und dieser erzählt vor allem eine gegenwärtige Erfolgsgeschichte.

Der Band endet damit, dass die Borussen als Dritter erstmals in die Königsklasse einzogen. Es war, wie sich wenig später herausstellte, der Endpunkt der Favre-Zeit. Am 20. September 2015 trat er zurück. Genau da beginnt der Zusatz-Chronik zweiter Teil.

Das Werk, das erneut im Werkstatt-Verlag erschienen ist, erzählt von ganz viel Champions-League, es ist das Buch zur Top-Team-Werdung Borussias. Doch es sind auch bewegte Zeiten: Vier Trainer gab es in dieser Zeit, Favre, dann André Schubert , Dieter Hecking und schließlich Marco Rose . Borussia war Tabellenführer ebenso wie Liga-Letzter, aber die meiste Zeit verbrachte sie in der oberen Tabellenhälfte, in den Saison 2018/19 und 2019/20 logierten sie sogar fast ausschließlich auf Europa-Rängen.

Es gibt auch viel Statistik in dem Buch, vor allem aber lädt es ein zum Schmökern und Schwelgen. Gleich zu Beginn schon. Da gibt es ein doppelseitiges Bild von Raffael, dem „Maestro“, der umgeben ist von Spielern des FC Barcelona. Der katalanische Gigant kam in den Borussia-Park am 28. September 2016, es war ein großer Abend trotz des 1:2, und Raffael war einer der Protagonisten: Er spielte in Halbzeit eins bezaubernd, bevor er sich verletzte, Borussia führte 1:0 durch Thorgan Hazard, der nach einem wundervollen Konter traf. Ein Bild mit hohem „Weißt-du-noch“-Faktor. Wie das folgende: Es zeigt Yann Sommer, der beim 2:1 gegen die Bayern den Ball von der Linie fingert. Die vergangenen fünf Jahre haben viele solcher Bilder produziert.