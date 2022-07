Gladbachs Ex-Manager : Eberl und RB - eine für Borussia interessante Spekulation

Mönchengladbach Es gibt Gerüchte, dass sich Borussias Ex-Manager Max Eberl mit Oliver Mintzlaff über einen Job bei RB Leipzig unterhalten hat. Fraglich ist, ob beide Seiten zusammenkommen. Generell ist es ein Thema, dass für die Gladbacher Relevanz hat.

Borussia war in der vergangenen Saison weit davon entfernt, sich mit dem Spiel um den deutschen Supercup auseinandersetzen zu müssen nach Platz zehn in der Liga und dem Pokal-Aus in Hannover in Runde drei. Und doch sind die Gladbacher nun, da am Samstagabend das Spiel zwischen Meister FC Bayern und Pokalsieger RB Leipzig (20.30 Uhr) ausgetragen wird, ein Thema am Rande. Denn es gibt Gerüchte um Ex-Manager Max Eberl.