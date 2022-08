Borussias U23 : Polanski schätzt die neu formierte Offensive

Fussball-Regionalliga Im Angriff hat sich Borussias U23 allein im Jahr 2022 mit drei externen Zugängen verstärkt. Einer fällt am Samstag aber aus. Doch sein Ersatz hat bereits bewiesen, dass mit ihm zu rechnen ist. Was Trainer Eugen Polanski über seine Optionen sagt.

Die Offensivreihe von Borussias U23 hat im Vergleich zum Saisonstart vor einem Jahr durchaus eine starke Veränderung durchgemacht. Gleich drei der bisher fünf eingesetzten Offensivspieler aus der Startelf kamen erst in diesem Jahr nach Mönchengladbach - Semir Telalovic und Dillon Hoogewerf im Winter, Cagatay Kader im Sommer. Der bei Ajax Amsterdam ausgebildete Hoogewerf wechselte von Manchester United zu Borussia, Telalovic kam mit der Empfehlung von 14 Treffern in 23 Regionalliga-Spielen vom FV Illertissen.

„Dillon kam im Winter mit einigen Baustellen, hat sich jetzt aber komplett auf das fokussiert, was wir ihm gesagt haben – dass er professionell leben soll“, sagt Trainer Eugen Polanski über den Niederländer. Gegen Oberhausen am vergangenen Wochenende stand der 19-Jährige in der Startelf und sorgte offensiv für ordentlich Unruhe. In der Sommerpause legte Borussias Reserve dann erneut nach und verpflichtete Cagatay Kader von Ligakonkurrent SV Straelen. Kader ist mit seinen 25 Jahren in der U23 als Soforthilfe eingeplant.