FPMG Supporters Club : Darum gefallen dem Gladbacher Fanprojekt die DFL-Pläne

Mönchengladbach Der Mönchengladbacher FPMG Supporters Club ist erfreut über die Pläne der DFL, zur neuen Saison wieder Fans ins Stadion zu lassen. Doch es gibt auch eine Anregung und eine Forderung.

Was die Rückkehr der Fans angeht, wähnen die Gladbach-Anhänger die DFL auf dem richtigen Weg. „Von Anfang an hat sich der FPMG Supporters Club gegen Geisterspiele ausgesprochen. Jede Teilöffnung ist daher ein Schritt in die richtige Richtung. Sie kann aber eben lediglich ein Zwischenschritt sein, den man notgedrungen ertragen muss. Grundsätzlich sollen so schnell wie möglich so viele Fans wie möglich wieder zurück ins Stadion können, und zwar unter Einhaltung aller gebotenen Hygieneregeln“, heißt es in dem Statement. „Unser zentrales Ziel bleibt die möglichst frühzeitige Öffnung der Stadien für alle, das so schnell wie verantwortbar umgesetzt werden soll.“