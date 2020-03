Borussias U23 verliert gegen Verl : „Frech, was das Team angeboten hat“

Mönchengladbach Trainer Arie van Lent kritisierte die Leistung von Borussias U23 beim 1:3 gegen den SC Verl. Gerade vor der Halbzeitpause zeigten sich seine Spieler von keiner guten Seite.

Dass die Heimpartie gegen den SC Verl für Borussias U23 nicht leicht werden würde, hatte man vor dem Duell mit dem heißen Aufstiegskandidaten in der Regionalliga West vermuten dürfen. Doch was das Team von Arie van Lent bei der 1:3-Niederlage zeigte, war doch mehr als nur ernüchternd. „Ehrlich gesagt war das schon ziemlich frech, was die Mannschaft da angeboten hat“, sagte der Coach, den der Auftritt vier Tage nach der Bekanntgabe der Beendigung seiner Tätigkeit zum Saisonende enttäuscht hat. „Sicherlich war unsere personelle Situation nicht leicht, aber so darf man sich einfach nicht präsentieren.“