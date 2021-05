Mögliche WM-Verstärkung : DEB-Team würde Draisaitl und Kahun mit offenen Armen empfangen

Riga Leon Draisaitl und Dominik Kahun sind mit den Edmonton Oilers in den Play-offs frühzeitig ausgeschieden. Nun hofft das DFB-Team auf Verstärkung durch die NHL-Stars bei der Weltmeisterschaft.

Nach dem Aus der Edmonton Oilers in den Play-offs um den Stanley Cup würden die deutschen Eishockey-Nationalspieler die NHL-Stürmer Leon Draisaitl und Dominik Kahun mit offenen Armen bei der WM in Riga empfangen. "Das sind zwei Spieler, die jeder Mannschaft gut zu Gesicht stehen würden", sagte Verteidiger Korbinian Holzer am Dienstag, "es wäre schon eine Hausnummer, solche individuelle Klasse dabei zu haben."

Das deutsche Duo war in der Nacht zu Dienstag durch ein 3:4 in der dritten Verlängerung bei den Winnipeg Jets bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Draisaitl, in der Vorsaison Scorerkönig und MVP der NHL, hatte den Stanley Cup vor dem Play-off-Start als seinen "größten Traum" bezeichnet.