Rettung vor genau zehn Jahren : Wie Favre zum Vater der modernen Borussia wurde

Mönchengladbach Lucien Favre ließ 2011 die Abstiegsangst wegspielen. Damit hat der Schweizer die Borussia-DNA auf modern codiert. Schon in seinem ersten Interview als Gladbach-Trainer legte er sehr genau dar, was er in den Jahren danach eindrucksvoll umsetzen würde.