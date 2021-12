„Thema für mich erledigt“ : Borussia-Legende Vogts geht auf Distanz zu seinem Ex-Klub

Mönchengladbach Kurz vor seinem 75. Geburtstag fand Berti Vogts, der einst 530 Pflichtspiele für Borussia Mönchengladbach bestritten hat, deutliche Worte in Richtung seines Ex-Klubs. Zudem bereue er, nicht zum FC Bayern oder nach New York gewechselt zu sein.

„Es kommt mir schon mal in den Sinn, dass ich in meiner Laufbahn doch einiges hätte anders machen sollen. Dass ich 14 Jahre einem Klub treu geblieben bin, der nun mit seinen Legenden nicht mehr viel zu tun haben will, was aus meiner Sicht vor allem am Präsidenten liegt. Für mich erschreckend“, klagte er in einem Interview mit der Redaktions-Kooperation „G14plus“.