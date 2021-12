Borussias Youngster : Zwischen Scally und Netz könnte es bald einen Zweikampf geben

Hören genau zu: Borussias Talente Joe Scally und Luca Netz (im Hintergrund). Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach In der Schlussphase in Hoffenheim verteidigten die Talente Joe Scally und Luca Netz gemeinsam auf der linken Seite. Demnächst könnte es zwischen beiden um einen Platz in der Startformation der Borussia gehen. Denn ein Stammspieler wird im Januar fehlen.

In den vergangenen Monaten haben Joe Scally und Luca Netz zuweilen die wohl jüngste Flügelzange in der gesamten Bundesliga gebildet. Angesichts vieler Ausfälle in der Defensive setzte Borussias Trainer auf die beiden 18-Jährigen, die zumeist als Schienenspieler in einem System mit Dreierkette aufgeboten wurden. Zum Hinrundenabschluss in Hoffenheim jedoch kam es zu einer eher seltenen Konstellation: Nach Netz‘ Einwechslung spielten beide Youngster ab der 73. Minute auf dem linken Flügel.

Ganz neu war die Aufteilung nicht, schon in Augsburg hatte der auch offensiver einsetzbare Netz auf der linken Seite vor Scally gespielt. Damals war allerdings nach 45 wirkungslosen Minuten frühzeitig Schluss für den deutschen U21-Nationalspieler. Und auch nun in Schlussphase im Kraichgau war das Wirken der beiden Jungspunde auf der linken Außenbahn nicht von Erfolg gekrönt. Im Gegenteil: Netz verlor vor dem späten Ausgleich der Hoffenheimer das Kopfballduell gegen Ihlas Bebou, so wurde es nichts mit dem erhofften Befreiungsschlag der Borussen.

Vor der Partie hatte Trainer Adi Hütter vor der Wahl gestanden, wer von den beiden Talenten auf der Position des Linksverteidigers beginnen sollte. Wenige Tage zuvor gegen Eintracht Frankfurt hatten beide in der Startelf gestanden: Scally auf der rechten, Netz auf der linken Seite. In Hoffenheim jedoch brachte Hütter in Stefan Lainer wieder den lange verletzten Routinier, der erstmals seit vier Monaten wieder ein komplettes Bundesligaspiel bestreiten konnte.

Netz hatte gegen Frankfurt durchaus ordentlich gespielt, an beiden Gladbacher Treffern beim 2:3 war der Linksfuß beteiligt gewesen. Trotzdem setzte Hütter in Hoffenheim zunächst auf Scally, der damit auch im 19. Pflichtspiel der Hinrunde von Beginn an zum Einsatz kam. Der junge US-Amerikaner wirkt einen Tick reifer und robuster als Netz, der zwar gut begonnen hatte nach seinem Wechsel im Sommer von Hertha BSC, aber im Verlauf der Hinrunde auch ein paar schwächere Aufritte dabei hatte. Scally machte den stabileren Eindruck, obwohl dem jungen Viel-Spieler zuletzt sicher auch mal eine Pause gutgetan hätte.

In Hoffenheim hatte der 18-Jährige seine Probleme auf der linken Abwehrseite, erhielt dabei aber auch zu wenig Unterstützung von Vordermann Marcus Thuram. In der Schlussphase sollte Netz dabei helfen, den Druck auf der Außenbahn ein wenig zu lindern – das gelang jedoch nicht, der späte Ausgleich war die logische Konsequenz der Hoffenheimer Dominanz in der zweiten Halbzeit.

Trotz des enttäuschenden Spielausgangs war es für Scally, der am Silvestertag 19 Jahre alt wird, und Netz indes eine erfreuliche Hinrunde. Die beiden Nachwuchsspieler hatten mehr Einsatzzeit, als sie sich zu Beginn der Spielzeit erhoffen durften. Und im kommenden Jahr dürfte das auch so weitergehen, zumindest für einen der beiden zunächst auch in der Startelf. Zwar ist Lainer nun zurück und dürfte sich wieder den Stammplatz hinten rechts sichern. Doch in Ramy Bensebaini wird im Januar aufgrund des Afrika-Cups mit Algerien der etatmäßige Linksverteidiger nicht zur Verfügung stehen.