Am Tag nach dem Rückrunden-Auftakt : Borussia testet am Bayern-Wochenende gegen Drittligisten

Mönchengladbach Nach dem Urlaub werden die Spieler von Borussia Mönchengladbach das Training am 29. Dezember wieder aufnehmen. Adi Hütter nutzt die Zeit bis dahin, um bei seiner Familie zu sein. Auf den Rückrunden-Auftakt beim FC Bayern München am 7. Januar folgt nur einen Tag später ein Testspiel.

Seit dem vergangenen Samstagabend befinden sich die Gladbacher offiziell im Weihnachtsurlaub. Für zahlreiche Spieler ging es von Sinsheim aus direkt in die Sonne, andere nutzen die Zeit, um in die Heimat zu fahren. Zehn Tage haben die Borussen Zeit, die miserable Hinrunde zu verarbeiten. Noch vor dem Jahresende bittet Trainer Adi Hütter seine Spieler dann wieder zum Training. Hütter selbst hatte vor dem letzten Spiel des Jahres bei der TSG 1899 Hoffenheim (1:1) am vergangenen Samstag betont, wie sehr er sich freue, im Kreise seiner Liebsten abschalten zu können.

Auch seine Spieler wollen die Zeit nutzen, mal etwas abzuschalten. „Jetzt müssen wir in der kurzen Pause alle etwas Abstand gewinnen. Wir wissen aber auch, dass wir in der Rückrunde ein verdammt hartes Brett bohren müssen, damit wir wieder so Fußball zu spielen, wie man es von uns gewohnt ist“, sagte Christoph Kramer .

Am 29. Dezember werden die Borussen nach ihrem Urlaub wieder zurück in Mönchengladbach sein, dann startet Hütter mit seinem Team in die Vorbereitung auf die Rückrunde. An Silvester und Neujahr dürfen die Gladbacher noch mal etwas abschalten, ehe die Vorbereitung am 7. Januar mit dem Auswärtsspiel beim FC Bayern München (20.30 Uhr) endet. Tags darauf wird Borussia ein Testspiel bestreiten. Auf dem Fohlenplatz am Borussia-Park kommt es um 13.30 Uhr zum Duell mit Viktoria Köln. Gegen den Drittligisten, bei dem derzeit auf Leihbasis der Gladbacher Moritz Nicolas das Tor hütet, hatte Borussia bereits in der Sommer-Vorbereitung ein Freundschaftsspiel bestritten. Damals endete die Partie im Rheydter Grenzlandstadion 2:2, Ramy Bensebaini und Patrick Herrmann erzielten die Tore.