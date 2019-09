„Dann ist das halt so“ : Bayers Volland hakt Thema Nationalmannschaft ab

Leverkusen Der zehnmalige Nationalspieler Kevin Volland vom Bundesligisten Bayer Leverkusen glaubt nach der zuletzt ausgebliebenen Nominierung nicht mehr an eine Rückkehr in die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes. Das sagte er dem „kicker“

"Es gab natürlich ein paar Momente, in denen man der Auffassung ist, von der Leistung her könnte der Bundestrainer einen schon mitnehmen. Und dann war es doch nicht so. Und dann ist es auch abgehakt für mich", sagte der 27 Jahre alte Stürmer dem kicker.