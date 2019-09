„Das war nicht in Ordnung“ : Bayer-Trainer Bosz stellt sich schützend vor Tah

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz hat mit Verwunderung auf die scharfe Kritik an seinem Abwehrspieler Jonathan Tah nach dessen Auftritt gegen die Niederlande reagiert – und den 23-Jährigen ausdrücklich für die Leistung beim 2:0 in Nordirland gelobt.

„Wie alle auf Jona draufgehauen haben, war nicht in Ordnung“, sagte Bosz am Dienstag. „Er hat gegen Holland schlecht gespielt – aber da war er nicht der Einzige. Da waren noch zehn andere. Ich hatte den Eindruck, dass Deutschland nur verloren hat, weil er schlecht war. Aber das war nicht der Grund.“ Umso glücklicher stimmte den Bayer-Coach, wie sein Abwehrspieler sich in der darauffolgenden Partie in Belfast nach der Einwechslung in der 40. Minute für Matthias Ginter präsentierte. Deutschland gewann am Montag mit 2:0 in Nordirland.