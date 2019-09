Langzeitverletzter Stürmer von Bayer 04 : Joel Pohjanpalo trainiert wieder mit der Werkself

Leverkusen Aufgrund von Fußproblemen hat Joel Pohjanpalo die Spielzeit 2018/19 komplett verpasst. Jetzt startet der Finne seinen dritten Comeback-Versuch.

Er rannte, schmiss sich in Zweikämpfe, erzielte Tore. Wer Joel Pohjanpalo beim Mannschaftstraining am Montag mit der durch die Länderspiele nach wie vor dezimierten Werkself beobachtete, sah einen Mann, der sein Lachen wiedergefunden hat. Anhaltende Fußprobleme zwangen den Finnen in den vergangenen anderthalb Jahren immer wieder zum Zuschauen. Zwischenzeitlich bangte der Angreifer, der am Freitag seinen 25. Geburtstag feiert, sogar um seine Karriere. Jetzt ist er erneut zurück im Teamtraining.