Positives Testergebnis : Brasilianer Wendell muss in Quarantäne

Brasilianer Wendell muss in Quarantäne

Wendell schaut beim Europa-League-Spiel gegen Nizza in Richtung des Balls. Foto: AP/Daniel Cole

Leverkusen Linksverteidiger Wendell von Bayer 04 Leverkusen hat sich im Weihnachtsurlaub in seiner Heimat mit dem Coronavirus infiziert. Der Brasilianer ist nun in häuslicher Quarantäne.

Linksverteidiger Wendell ist am Montag positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte der Verein am Nachmittag kurz nach dem Trainingsauftakt des Tabellenzweiten der Bundesliga mit.

Bayer 04 bastelt weiter am Team der Zukunft

Personalplanung : Bayer 04 bastelt weiter am Team der Zukunft

Die Infektion des Brasilianers sei unmittelbar nach dessen Rückkehr aus dem Weihnachtsurlaub diagnostiziert worden, den der 27-Jährige in seiner Heimat verbracht hatte. Inzwischen befindet er sich in häuslicher Quarantäne. In Deutschland hatte Wendell nach Angaben des Klubs weder Kontakt zu Mitspielern noch zum Betreuerstab.