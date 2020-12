Bayers Sturm-Hoffnung : Patrik Schick – Überflieger in Warteschleife

Leverkusen Ein Muskelfaserriss hat Patrik Schick am Anfang der Saison wochenlang ausgebremst. Dennoch hat der 26,5-Millionen-Euro-Sommerzugang seine offensive Klasse bewiesen. Und dabei bleibt noch reichlich Luft nach oben.

26,5 Millionen Euro ließen sich die Verantwortlichen des Werksklubs den Stürmer kosten, der in der Vorsaison von der AS Rom an RB Leipzig ausgeliehen war. Der Champions-League-Teilnehmer aus Sachsen hätte den 24-Jährigen wohl auch gerne gehalten, war aber nicht bereit, die Ablösesumme zu bezahlen. Trainer Julian Nagelsmann antwortete nach Leipzigs 1:1 in der BayArena am zweiten Spieltag auf die Frage, was Schick eigentlich für ein Spieler sei: „Ein teurer – deswegen spielt er jetzt für Leverkusen.“