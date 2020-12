Personalplanung : Bayer 04 bastelt weiter am Team der Zukunft

Bayers Youngster Florian Wirtz feiert sein Tor beim Ex-Klub in Köln mit einer Grimasse. Foto: dpa/Wolfgang Rattay

Leverkusen Der Werksklub hat mit Florian Wirtz den nächsten Leistungsträger langfristig an sich gebunden. Am Montag startet die Mannschaft von Trainer Peter Bosz in die Vorbereitung.

Die einen sehen in ihm bereits den „besseren Kai Havertz“, andere wiederum nennen ihn den „größten Hoffnungsträger im deutschen Fußball“. Für manch einen ist er angesichts seiner konstant starken Leistungen in der höchsten deutschen Spielklasse ein „Wunderkind“. Die Rede ist freilich von Florian Wirtz. Am Tag vor Heiligabend teilte der Werksklub mit, den Vertrag des 17 Jahre alten Mittelfeldspielers vorzeitig um ein Jahr bis 2023 verlängert zu haben. Der im Januar vom 1. FC Köln unters Bayer-Kreuz gewechselte Youngster gehört bereits jetzt zum Stammpersonal bei Trainer Peter Bosz. Dass er Leverkusen wohl noch eine Weile erhalten bleibt, ist ein positives Zeichen – sowohl an die eigenen Fans, aber auch mit Blick auf die Ziele von Bayer 04.

„Florian hat unsere ohnehin großen Erwartungen in seinem ersten Jahr bei den Profis schon weit übertroffen“, betonte Sportgeschäftsführer Rudi Völler. Mit welchem Selbstbewusstsein Wirtz in der Liga und in der Europa League auftrete, sei beeindruckend. „Wenn er so weiterarbeitet und seine Entwicklung in dieser Form vorantreibt, wird Florian mit Sicherheit eine tolle Karriere machen.“ Sportdirektor Simon Rolfes stimmte in die Lobeshymne mit ein. Schon jetzt sei Wirtz ein „wichtiger Faktor“ für das Team und ein „besonderer Spieler“.

Info Die Vertragslaufzeiten der Profis der Werkself Vertrag bis 2026 Edmond Tapsoba Vertrag bis 2025 Patrik Schick, Moussa Diaby, Exequiel Palacios Vertrag bis 2024 Kerem Demirbay, Nadiem Amiri, Lennart Grill Vertrag bis 2023 Lukas Hradecky, Karim Bellarabi, Charles Aránguiz, Mitchell Weiser, Jonathan Tah, Tin Jedvaj, Daley Sinkgraven, Leon Bailey, Paulinho, Florian Wirtz Vertrag bis 2022 Niklas Lomb, Lucas Alario, Wendell, Emrehan Gedikli, Panagiotis Retsos (verliehen an St. Etienne), Ayman Azhil (verliehen an Waalwijk), Joel Pohjanpalo (verliehen an Union Berlin) Vertrag bis 2021 Sven Bender, Lars Bender, Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic, Samed Onur, Cem Türkmen, Santiago Arias (Leihe aus Madrid)

Das unterstreichen freilich auch die Zahlen. Der U21-Nationalspieler absolvierte bislang 18 von 20 möglichen Pflichtspielen in dieser Saison für die Werkself. Lediglich die Partie in Mainz verpasste er aufgrund einer Bauchmuskelzerrung, im Europa-League-Rückspiel gegen Slavia Prag wurde er geschont. Mit fünf Treffern sowie fünf Vorlagen hat er maßgeblich Anteil daran, dass Leverkusen als Tabellenzweiter in die kurze Weihnachtspause einlief, in der Europa League souverän das Sechzehntelfinale erreichte und auch im Pokal in der zweiten Runde steht.

Welchen Stellenwert Leverkusens Top-Talent hat, lässt sich auch an seinen Einsatzminuten ablesen. Nur Torhüter Lukas Hradecky (1710 Minuten) und Moussa Diaby (1550) standen im ersten Saisonabschnitt häufiger auf dem Platz als Wirtz (1332). „Ich spiele hier in einer super Truppe und glaube fest daran, dass wir zusammen etwas gewinnen können“, sagte Wirtz. „Wir sind auf einem guten Weg, das kann ich an jedem Trainingstag sehen.“

Dieser Einschätzung dürften auch die Verantwortlichen folgen. Schließlich haben sie bereits wenige Tage vor der Verlängerung mit Wirtz weitere Eckpfeiler langfristig an den Klub gebunden. Der Vertrag von Innenverteidiger Edmond Tapsoba läuft nun bis 2026, der von Flügelstürmer Diaby bis 2025. Nachdem die Bender-Zwillinge Lars und Sven ihr Karriereende zum Saisonende angekündigt hatten, ist abgesehen von den Nachwuchspielern Samed Onur und Cem Türkmen nur noch die vertragliche Zukunft von drei Profis der Werkself über diese Spielzeit hinaus ungeklärt: die von Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic und Santiago Arias. Alle anderen bei Bayer 04 unter Vertrag stehenden Spieler sind mindestens bis 2022 an den Klub gebunden. Das Team, mit dem der Werksklub für die kommenden Jahre plant, nimmt immer mehr Kontur an.

Neun Tage nach dem 1:2 gegen Bayern München nimmt die Werkself derweil an diesem Montag wieder das Training auf. Bevor es auf den Rasen gehen kann, stehen am frühen Morgen für Mannschaft, Trainerstab und alle weiteren Mitarbeiter im Umfeld zunächst die obligatorischen Corona-Tests an. Kapitän Charles Aránguiz wird noch nicht nicht dabei sein. Was die Rückkehr des Kapitäns betrifft, sei es „schwierig, eine Prognose zu treffen“, erklärte Sportdirektor Rolfes auf Anfrage unserer Redaktion. „Wir müssen die Entwicklung Woche für Woche abwarten, gehen aber davon aus, dass er in der Rückserie wieder spielen kann. Wir hatten gehofft, dass er nicht so lange ausfallen würde“, sagte Rolfes. Aránguiz fehlt dem Klub wegen Achillessehnenproblemen nun schon seit dem 4. Spieltag.

Wann Madrid-Leihgabe Arias wieder für den Werksklub auflaufen können wird, ist ebenfalls unklar. Bei ihm dürfte es sich nach seinem Wadenbeinbruch aber eher um Monate als um Wochen handeln. „Jetzt einen genauen Zeitpunkt zu nennen, wäre nicht seriös“, betonte Rolfes. Wesentlich schneller könnte es bei Mittelfeldspieler Paulinho nach dessen Ende Juni erlittenen Kreuzbandriss gehen. Seit einigen Wochen ist der Brasilianer zurück im Einzeltraining. Rolfes: „Wir wollen ihn mit Vorsicht wieder in die Mannschaft integrieren. Ich denke, im Laufe des Januars wird er langsam wieder mit dem Team trainieren können.“