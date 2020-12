Bayer-Profis : Lars und Sven Bender beenden im Sommer ihre Karrieren

Leverkusen Einschnitt bei Leverkusen: Der langjährige Bayer-Profi Lars Bender und sein Zwillingsbruder Sven verlassen die Werkself nach der laufenden Saison und beenden ihre Fußball-Karrieren.

Bayer 04-Sportgeschäftsführer Rudi Völler lobt die „außergewöhnliche sportliche Lebensleistung von beiden Bender-Brüdern. Es gibt nur wenige Spieler wie Lars und Sven in der Bundesliga. Sie stehen für fußballerische Klasse, extreme Professionalität und absolute Verlässlichkeit, für Willensstärke und Einsatzbereitschaft“, so Völler: „Und gerade was Lars betrifft, so habe ich wohl in all den Jahren in Leverkusen kaum einen anderen Spieler erlebt, der sich so sehr mit Bayer 04 identifiziert hat wie er. Wir sind Lars zu großem Dank verpflichtet.“